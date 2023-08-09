موعد اختبارات المتقدمين لوظائف شركة مياه البحر الأحمر

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء المقبل 16 أغسطس موعدا لإجراء الاختبارات للمتقدمين والمستوفين لشروط الإعلان رقم 1 لسنة 2022 والخاص بالتعاقد لشغل وظيفة عامل «حفر - صرف صحي» بمركز تدريب الشركة بمدينة الغردقة.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2022

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر المنشور الشروط المطلوبة لشغل وظيفة عامل «حفر - صرف صحي» بنظام التعاقد وفقا لشروط الاعلان رقم 1 لسنة 2022 وهي كالتالي.

- أن يكون حاصلًا على الشهادة «الإعدادية - الابتدائية - محو الأمية».

- ألا يزيد السن عن 30 عاما في أول يناير 2022.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية بدرجة اخلاق لا تقل عن جيد او تم إعفاؤه من تأديتها.

- يقتصر التقديم علي أبناء محافظة البحر الأحمر والمقيمين بها إقامة دائمة من واقع بطاقة الرقم القومي.

- الشركة غير ملتزمة بتوفير السكن.

- ألا يكون سبق له العمل بالشركة أو إنهاء خدمته لأي سبب.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنحة أو جناية.

- اجتياز الاختبارات المقررة

- تشغيل الوظيفة السابق زكرها عن طريق التعاقد وعلى أن يوضع المتعاقد تحت الاختبار 3 شهور.

- يتم توزيع الذين اجتازوا الاختبارات طبقا لاحتياجات العمل بالمواقع الخارجية والمناطق النائية والنوبات الليلية بفروع الشركة المختلفة علي مستوي المحافظة أو خارجها.

طريقة التقديم لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2022

وكشفت الشركة عن طريقة التقديم لشغل الوظائف كالتالي:

- التقديم للإعلان من خلال موقع الشركة فقط ويتم استيفاء كافة البيانات المطلوبة إلكترونيا

- يتم سحب كافة أصول الأوراق «سكانر ملون على الوجهين»، ورفعها على موقع الشركة بصيغة «آر إية آر»، وهي:

- شهادة المؤهل الدراسي

- شهادة الميلاد

- بطاقة الرقم القومي «سارية»

- صورة شخصية حديثة

- ايصال التوريد بالبنك