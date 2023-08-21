كيف يحصل العامل على الأمان الوظيفي؟.. رئيس اتحاد عمال مصر يجيب

قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إنه يجب توفير عدد من العوامل لكي يحصل العامل المصري على الأمان الوظيفي، ومنها أن يكون في علاقة متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال دون تفضيل طرف عن الآخر، وضرورة وجود قانون للمحافظة على حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال.

كيف يحصل العامل على الأمان الوظيفي؟

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر في تصريحات لـ«الوطن» أنه لابد أن يوقع العامل على عقود قبل بدء العمل ويضمن حصوله على تأمين طبي ومكافأة نهاية الخدمة قائلا: «لو اتوفر للعامل تأمين صحي كويس وتأمينات ومكافاة نهاية الخدمة سنحقق فكرة الأمان الوظيفي للعمال، ولكن يجب على العامل أيضا أن يؤدي عمله كما يجب أن يكون».

وأوضح أن مشتملات الأمان الوظيفي عديدة، ومنها توفير بيئة صحية للعمل من السلام والصحة المهنية، فضلا ضرورة أن يكون العامل مؤهلا ويؤدي عمله وفقا لتخصصه، ويتم تدريبه على مستوى عال، وتقيمه كل فترة، وحصوله على الدرجات الوظيفية في معادها المحدد له دون تأخير.