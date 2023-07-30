سلاف درويش تطالب بمناقشة قانون العمل الجديد على مائدة الحوار الوطني 

بدأت جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، مناقشة سبل حل تحديات العمل النقابي العمالي، ضمن الأسبوع الخامس لجلسات المحور السياسي.

وأكدت النائبة سلاف درويش عضو مجلس النواب، أن وجود صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة، والنسخة الجديدة من وثيقة أمان وإطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل التساوي بين الجنسين في سوق العمل.

طرح مشروع قانون العمل على مائدة الحوار الوطني

وطالبت النائبة سلاف درويش بطرح مشروع قانون العمل على مائدة الحوار الوطني بمشاركة جميع الأطراف وإنشاء مجلس المهارات القطاعية.

قانون العمل يخاطب 20 مليون مواطن

وأكد عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل يخاطب 20 مليون مواطن، وأضاف أن أي مستثمر يهتم عند الاستثمار في أي بلد بقانوني العمل والاستثمار حتى يستثمر في مناخ آمن.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل لأن العلاقة المتوازنة تؤثر إيجابيا على الإنتاج خاصة مع ظهور أنماط عمل جديدة وربط العمل بالإنتاج.