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رفعت رشاد: الظروف المحلية والإقليمية والدولية مرتبكة من الناحية الاقتصادية

كتب:

محمد عزالدين
11:39 م | الأحد 13 أغسطس 2023
الكاتب الصحفي رفعت رشاد

الكاتب الصحفي رفعت رشاد

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن الظروف المحلية والإقليمية والدولية في هذه الفترة مرتبكة من الناحية الاقتصادية، والتأثير الخارجي، لاسيما ظروف المناخ، يمكن أن يؤثر في المجتمعات خاصة النامية منها.

مساندة المواطنين الأكثر احتياجا

وأضاف «رشاد»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تفكير الرئيس عبدالفتاح السيسي في المشروعات القومية، والتنمية المستدامة، ومبادرة حياة كريمة، واتباع مسار يحاول فيه مساندة المواطنين الأكثر احتياجا؛ أمر إيجابي يُحسب له.

دور الدولة في دعم كل الناس

وأشار إلى أن دور الدولة هنا مؤكد ومساند وداعم للمواطنين كلهم بلا استثناء، خاصة أن الدولة أطلقت مجموعة من البرامج والمبادرات والمشروعات التي توصف بمشروعات الحماية الاجتماعية، التي تضفي مظلة حماية للفقراء والفئات الأكثر احتياجا.

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بقلم محمد عزالدين