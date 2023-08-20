أماكن سقوط الأمطار اليوم.. رعدية وتصل إلى حد السيول

رغم حرارة الصيف الشديدة خلال فترات النهارات وعلى بعض المناطق، إلا أن هناك عدة مدن مصرية خالفت حالة الطقس المعهودة في أغسطس، لتعيش أجواء شتوية بامتياز، متأثرة بالرياح والسحب والأمطار التي تصل إلى حد السيول.

وأعلنت هيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن تساقط الأمطار والسيول اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتوقعت أن هناك احتمالية سقوط أمطار بنسبة 40%، خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وخاصة حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ولكنها لن تصل إلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 35 26

نخل 35 21

كاترين 35 18

الطور 36 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 32 24

السلوم 33 23

سيوة 37 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 44 28