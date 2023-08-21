نصائح لاجتياز مادة الجبر والهندسة في امتحانات الثانوية «دور ثان».. ابدأ بالسهل

قدم محمود أحمد، أستاذ مادة الرياضيات، لطلاب الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة «دور ثان»، عدة نصائح لتخطي امتحان الجبر والهندسة الفراغية بسهولة، والتي يرغب الطلاب في تجاوزها خاصة أنهم لم يوفقوا في اجتيازها في الدور الأول.

الفهم والتركيز في أسئلة مادة الجبر والهندسة الفراغية

وقال «محمود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مادة الجبر والهندسة أو أي جزء خاص بالرياضيات، يحتاج فقط إلى الفهم والتركيز، حتى يوفق في الحل هذه المرة: «لازم يركز في السؤال ويفهم هو محتاج أيه كدا يضمن المادة ودرجاتها وأنه هيوفق في حل الامتحان المرة دي» وفق تعبيره.

عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل البدء في حل الامتحان

وأضاف: قبل البدء في حل امتحان الجبر والهندسة الفراغية في الدور الثاني، لطلاب الثانوية ، لابد من قراءة الأسئلة بعناية وفهمها بشكل صحيح، يجب تحليل السؤال وفهم ما يطلبه من الطالب بشكل صحيح، فضلا عن التنظيم والتخطيط للإجابة على الأسئلة في الوقت المحدد.

وشدد على ضرورة توزيع الوقت بين أسئلة الامتحان والتركيز على الأسئلة المعروفة بالنسبة للطالب أكثر، حتى لا يأخذ وقت كثيرا في الحل، والانتقال إلى الأسئلة الأصعب نسبياً، واخيرا الإجابة على الأسئلة بدقة واهتمام، حتى يجتاز الطالب الامتحان بسهولة.