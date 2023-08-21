أسعار الخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق.. الطماطم بـ4.5 جنيه

شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 21-8-2023 استقرارا في الأسواق، إذ يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه، بحسب ما صرح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

واستعرض «النجيب» أسعار الخضروات اليوم الاثنين 21-8-2023 بالأسواق وجاءت كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 21-8-2023 في الأسواق

- يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 و10 جنيهات.

- كما يتراوح سعر البصل بين 9 و17 جنيهًا.

- فيما يتراوح سعر الكوسة اليوم الأحد بين 7 و9 جنيهات.

- والفاصوليا بين 19 و25 جنيهًا.

- الفلفل الرومي البلدي 7 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

- وعن سعر الملوخية يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

- البامية بين 25 و30 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر كيلو الخيار البلدي يتراوح بين 8 و12 جنيهًا.

- ويتراوح سعر الثوم بين 24 و30 جنيها.

- كما يتراوح سعر الزيتون التفاحي اليوم الأحد بين 19 و25 جنيها.