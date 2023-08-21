القناة الأولى تعرض تقريرا عن أغاني الأطفال القديمة.. سيد الملاح ونيللي

على أنغام وألحان أغاني الأطفال تربت أجيال، وأصبحت هذه الأغاني جزءً من ذكرياتنا ومناسباتنا وأعياد ميلادنا. وعرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أغاني الأطفال التي تربت أجيال على أنغامها وألحانها».

ظهور سيد الملاح ابن محافظة بورسعيد

وذكر التقرير، أنه منذ 30 عاما ظهر سيد الملاح ابن محافظة بورسعيد من خلال أغنية «إبريق الشاي»، حتى يحكي حواديت لجيل كامل من الثمانينيات والتسعينيات في أغنية كتبها صلاح جاهين حتى تكون واحدة من أشهر أغاني الأطفال التي عاشت على مدار سنوات.

أغاني نيلي للأطفال

وقدمت نيللي أغاني كثيرة للأطفال مرت عليها سنوات طويلة مثل أوبريت اللعبة من كلمات صلاح جاهين وألحان هاني شنودة والذي جرى تقديمه منذ 40 سنة، وغيرها من أغاني الأطفال التي حُفرت في ذاكرة الأجيال ومازالت باقية في الأذهان والوجدان.

وقالت الإعلامية بسنت الحسيني: «أتذكر كل هذه الأغاني مثل إبريق الشاي التي كان يغنيها جدي لي، وأغنية ماما زمانها جاية»، أما الإعلامي محمد الشاذلي، فقال: «جيلنا كان محظوظا بأغاني الأطفال سواء كانت تترات او أغاني منفصلة، ومازلنا نسمعها حتى الآن، والناس مرتبطة بها حتى الآن ويقومون بغنائها بكل حماس وشغف حتى الآن».