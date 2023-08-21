«الثقافة»: مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية صون التراث غير المادي

قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث الثقافي غير المادي ورئيسة مجلس أمناء بيت التراث إنّ مصر من أوائل دول العالم التي وقعت على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، موضحة أنها تستهدف رفع الوعي بأهمية التراث غير المادي من أجل صيانته.

181 دولة توقع على الاتفاقية

وأضافت في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: «التفتت المنظمة بالتعاون مع عدد من الحكومات إلى توثيق عادات وتراث وتقاليد وفنون الشعوب، وإلى اليوم، وقعت على هذه الاتفاقية 181 دولة من دول العالم وهذا الرقم كبير».

وتابعت أنه لهذه الاتفاقيات آلية كثيرة، ومصر سجلت على قوائم 7 عناصر مثل السيرة الهلالية والتحطيب والأراجوز والنسيج اليدوي في الصعيد وفنون الخط العربي والممارسات المرتبطة بالنخيل، ومازال لدينا عناصر أخرى نسجلها، ولكن قدرة الاتفاقية على التسجيل،مصر أغنى من ذلك، ومن ثم، فقد قررنا أن يسجل الأرشيف الوطني كل عناصر التراث، ومصر وقعت على هذه الاتفاقية منذ عام 2005 وتطبق كل آلياتها.