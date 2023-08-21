ضبط متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل مدرسة بالمعادي 

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعادي بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس المباحث، من ضبط متهم بسرقته مبلغ مالي من مدرسة بالمعادي، وتحرر محضر بالوقعة.

وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المعادي من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي.

السرقة بأسلوب التسلق والكسر

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق والكسر باستخدام عتلة حديدية، وجرى بعد إرشـاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، وكذا الأداة المُستخدمة فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.