«النقل»: دراسة إنشاء أكاديمية تضم 3 كليات ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع

أكدت وزارة النقل، أنه جاري دراسة إنشاء أكاديمية للنقل بها كلية هندسة النقل وكلية تكنولوجيا صناعة وسائل النقل وكلية مهن النقل المختلفة، في إطار حرصها على تطوير العنصر البشري بصفة مستمرة، لافتة إلى أنه تم إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا السكك الحديدية، والذي يمنح درجة البكالوريوس للخريجين، موضحة أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل ومنها قطاع السكك الحديدية والتى اعتمدت خطة تطويره على خمسة محاور رئيسية.

تطوير الوحدات المتحركة

وذكرت الوزارة في تقرير لها، أنّ محاور تطوير السكة الحديد تمثلت في تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، مؤكدة أنّ تطوير العنصر البشري يعتبر أهم هذه المحاور، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة السكك الحديدية، ونجاح قطاعات النقل المختلفة.

واعتمدت خطة تطوير العنصر البشري على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العناصر المقرر انضمامها للعاملين بقطاع السكك الحديدية، من خلال التأهيل والتدريب والاختبار وفقا لأعلى المعايير، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة تدريب شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بالسكة بشكل مستمر على مدار العام، وبشكل مستدام، وعلى أن تشمل تلك الدورات كافة العاملين بهيئة السكك الحديدية من مختلف التخصصات والوظائف.

عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتعليمية

وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتعليمية للعاملين بخصوص غرس روح الولاء والانتماء للمكان، بما يساهم في المحافظة على أملاك الدولة، وبما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

كما اهتمت خطة وزارة النقل لتطوير العنصر البشري، بضرورة خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين، وتوفير التأمين الطبي المناسب لهم، والتطوير المستمر، والارتقاء بالمنظومة الطبية، والاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين.

وأكدت الوزارة، على الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة وتحديث كافة المعدات والأجهزة والعربات والقطارات بالتوزاى مع تطوير العنصر البشري.