ملتقى توظيفي للشباب بالإسكندرية الخميس المقبل.. اعرف مكانه وكيفية المشاركة

أعلنت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، التابعة للإدارة المركزية لتمكين الشباب، بوزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم ملتقى توظيفي للشباب بالإسكندرية، الخميس المقبل 24 أغسطس.

ويعقد الملتقى التوظيفي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص.

تفاصيل الملتقى التوظيفي بالإسكندرية

وتوضح «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الملتقى التوظيفي بمحافظة الإسكندرية، كالتالي:

- يعقد الملتقى بمركز شباب أبو قير.

- يعقد الملتقى بالتعاون مع شركات القطاع.

- يعقد الملتقى على هامش فعاليات «صيف شبابنا»

- تبدأ فعاليات الملتقى في الساعة الثالثة ظهرا.

كيفية المشاركة في الملتقى

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغبين في حضور الملتقى التسجيل مجانا من خلال الاستمارة (من هنـــــــــــا)

ويمكن معرفة الوظائف المتاحة والشركات التي ستشارك في الملتقى عبر اللينك (من هنـــــــــا).

كما نوهت إلى أنه يمكن متابعة أخبار الملتقى التوظيفي من خلال الرابط (من هنـــــــا).

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة، تستهدف تنظيم ملتقيات التوظيف لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص العمل المناسبة بجميع محافظات الجمهورية.

كما تستهدف صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من ذوي الهمم.