تعرف على الفرق بين متحورات كورونا الجديدة «BA 2.86» و«EG.5»

يستمر فيروس كوفيد-19 في التطور، وفي الآونة الأخيرة قام نوعان من متغيرات كوفيد وهما «إيريس» أو «EG.5»، و«BA 2.86» بزيادة عدد الحالات في المملكة المتحدة والصين ودول أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة «هندوستان تايمز».

اختلاف الأعراض الجديدة المتربطة بـ«BA 2.86 »

وتم الإعلان عن ظهور متحور «EG.5»، الذي أثار كثيراً من القلق، ثم تم الإعلان أيضاً عن نوع «BA 2.86»، باعتباره متحور «تحت المراقبة»، من قبل منظمة الصحة العالمية، وسط تقارير تشير إلى أن سلالة «BA 2.86» تتطور بسرعة كبيرة للغاية، وهذه السلالة بالذات لها بعض الأعراض الجديدة المرتبطة بها، كما يقول الدكتور بافيثرا فينكاتاجوبالان، عالم الفيروسات وإخصائي التوعية بفيروس كوفيد.

وتصدرت أنباء انتشار فيروس «EG.5» و«BA 2.86» عناوين الصحف العالمية خلال الفترة الأخيرة، لأنهما ينتشران بسرعة كبيرة، ويمكنهما التهرب من مناعة اللقاح أو المناعة المكتسبة من العدوى.

ويشرح الدكتور «بافيثرا» الفرق بين السلالتين، بأن كلاهما متغيرات من سلالة «XBB» التي هي من نسل «أومكيرون»، وأوضح أن «الفرق يتمثل في أننا حددنا المزيد من حالات إيريس في جميع أنحاء العالم، والتي يبدو أن لديها معدلات عالية من قابلية الانتقال، سواء كان لدينا المزيد من حالات BA2.86 أم لا».

أعراض كوفيد جديدة لمتحور «BA 2.86»

ويقول الدكتور «بافيثرا» إن «BA 2.86» لديه عدد قليل من الأعراض الإضافية الجديدة التي يبدو أنها مرتبطة بهذه العدوى المتغيرة، وأضاف: «الناس يصابون بالطفح الجلدي، وهناك بعض احمرار العين، وهناك بعض حالات الإسهال».

وهذه الأعراض تكون شائعة فى متحور «BA 2.86»، إضافة إلى الحمى والسعال وضيق التنفس والتعب وآلام العضلات والصداع وفقدان الذوق والرائحة والتهاب الحلق، وهي أعراض يتم الإبلاغ عنها مع عدوى «إيريس» أو «Eg.5».

هل هذا يجعل BA 2.86 أقل أم أكثر ترويعاً؟

يشير الدكتور «بافيثرا» إلى أن هذه ليست أعراضاً مفاجئة بشكل مفرط، لكنها تغيير مفاجئ يظهر أن الفيروس يتطور باستمرار.

ويحتوي «BA 2.86» على 36 طفرة جديدة قد تسمح له بالتهرب من الأجسام المضادة التي لدينا بالفعل، وفي الولايات المتحدة وألمانيا، يقومون بترقية علاج «فايزر وموديرنا» ضد السلالات الجديدة، وهذا لا يعني أن اللقطات التي التقطناها سابقاً ليست فعالة، لكنها قد تكون أقل فعالية، وستواجه المعركة بين جهاز المناعة لدينا والفيروس باستمرار مع تطور الفيروس، وإذا لم يتم تطعيمك، يجب أن نتأكد من حصولك عليه، خاصة إذا كان قد مر أكثر من عام.