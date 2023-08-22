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اتحاد عمال مصر: النقابات ليست عائقا أمام التطوير أو زيادة الإنتاج

كتب:

أحمد الشرقاوي
08:30 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن إشراك العمال في إبداء آرائهم بمشروعات القوانين المعنية أمر ضروري، موضحا أن النقابات العمالية ليست عائقا للتطوير أو زيادة الإنتاج، بل تخدم منظومة العمل بشكل عام. 

العاملين عصب الإنتاج في الجمهورية الجديدة 

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات لـ«الوطن» أن العمال عصب الإنتاج في الجمهورية الجديدة والعامل المصري ذكي للغاية، لذا لابد من توفير الراحة من أجل الحصول على أعلى إنتاجية.

وتابع:«أحب أن أطمئن العاملين بأننا نعمل في الوقت الحالي على إصلاح بعض القوانين الخاصة بالعمل بما يحقق مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ولابد أن يعي عمال مصر بأن الاستقرار السياسي والأمني جزء من التنمية الشاملة، وضرورة تكاتف عمال مصر في الوقت الحالي».

 

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