وزير دفاع أوكرانيا: الحد الأدنى لتدريب الطيارين 6 أشهر مع إتقان الإنجليزية

كشف وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، عن بداية الطيارين الأوكرانيين التدريب على طائرات «إف-16» منذ فترة، وستكون أقل مدة للتدريب 6 أشهر، من أجل استمرار القتال ضد أوكرانيا، في ظل الأزمة الحادثة بين البلدين منذ نهاية فبراير 2022.

الحد الأدنى للتدريب

وبيّن «ريزنيكوف» لوسائل الإعلام الأوكرانية، أن التدريب بدأ للطيارين والمهندسين والفنيين الأوكرانيين، لافتاً إلى أنه لم يتم حتى الآن، الإعلان عن آخر يوم تدريب، ولكن الحد الأدنى للتدريب سيكون 6 أشهر، لافتاً إلى أن المدربين سيتوقفون عن التدريب عند الرضا عن إتقان الطيارين والمهندسين والفنيين لمهاراتهم الجديدة.

كورس إنجليزي متقدم

وأشار الوزير الأوكراني إلى أن التدريب يتم أيضاً على معرفة المصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية، في ظل دورات تدريبية باللغة الإنجليزية لأن المستوى الأساسي في الإنجليزي غير كاف بالنسبة للمصطلحات.

أهمية تحديد نوع الأسلحة

ولفت الوزير الأوكراني إلى أهمية تحديد نوع الأسلحة التي ستحملها الطائرة، مواصلاً: «بدون رادارات، لا تستطيع الطائرة الرؤية، وبدون رشاشات وصواريخ وقذائف، فهي ليست سلاحاً، ولكنها مجرد حاملة».

تكاتف الناتو مع أوكرانيا

وتدعم 11 دولة برنامج التدريب على الطائرات «إف-16» الأمريكية وجميع هذه الدول تتبع حلف شمال الأطلسي الناتو، وحصلوا على موافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الطائرات بها تكنولوجيا أمريكية، ومؤخراً وافقت الدنمارك وهولندا على المشاركة في تدريب الطيارين الأوكرانيين، في الوقت الذي تتفاوض أمريكا مع دول لإعطاء الطائرات إلى أوكرانيا.