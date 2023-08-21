عالم أزهري: أبناؤكم مرآة لأفعالكم وأنتم قدوتهم

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الآباء قدوة لأبناءهم، و«القدوة» تجعل الطفل يتابع ويقلد حتى أبسط الأمور، حتى لو انشغل أحد الوالدين بمتابعة محتوى على الإنترنت طوال الوقت، ما يعطي رسائل سلبية للأبناء ولابد من التوقف عن هذا الأمر.

سلامة: الابن يقلد ما عوده عليه أبويه

أضاف «سلامة»، خلال استضافته ببرنامج «البيت» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الولد ينشأ على نفس الطريقة التي يغرسها فيه الوالدين، أي يقلد «ما عوده أبواه» ويقلد الحركات وطريقة المأكل والملبس، وبالتالي طريقة تعامل الوالدين مع الإنترنت والهاتف واستعمال وسائل التواصل.

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وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ تحديد أوقات لدخول أبناءنا على الإنترنت ضروري وعلينا أن نكون قدوتهم في هذا، ونمارس الرياضة معهم ونستغل الوقت في شيء هادف وتحديد أوقات للجلوس على السوشيال ميديا والإنترنت، بشرط ألا يزيد عن ساعة يوميا متفرقة أو متصلة للأطفال فوق 5 سنوات وحتى 15 سنة.