الإدارية العليا تؤيد مجازاة موظفين اثنين بمحافظة بورسعيد

قضت الدائرة الرابعة، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من موظفين اثنين بمحافظة بورسعيد، وأيدت حكم أول درجة، المتضمن مجازاة الأول بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، والثاني بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

التهم المنسوبة للموظفين

وقالت المحكمة، إن المُحال الأول تعدى بالألفاظ غير اللائقة على مديرة بنادي العاملين بمحافظة بورسعيد بمقر النادي يوم 21-7-2019، تعدى بالضرب على العامل بنادي العاملين بمحافظة بورسعيد بصفعه على وجهة حال المشادة الكلامية بينه وبين مديرة النادي.

أما المحال الثانية تعدت بالسب على مدير نادي العاملين بمحافظة بورسعيد بمقر النادي، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعنين تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليهما طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .

بداية الواقعة

وأشارت المحكمة، إلى أن الطاعنين قد أحيلا إلى المحكمة التأديية، وأصدرت حكما بمجازتهما، وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى الطاعنين، فقد أقاما طعنهما الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة ايدت حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاة.