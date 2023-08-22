رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الإدارية العليا تؤيد مجازاة موظفين اثنين بمحافظة بورسعيد

كتب:

محمد عيسى
02:26 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
مجلس الدولة _ ارشيفية

مجلس الدولة _ ارشيفية

قضت الدائرة الرابعة، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من موظفين اثنين بمحافظة بورسعيد، وأيدت حكم أول درجة، المتضمن مجازاة الأول بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، والثاني بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

التهم المنسوبة للموظفين 

وقالت المحكمة، إن المُحال الأول تعدى بالألفاظ غير اللائقة على مديرة بنادي العاملين بمحافظة بورسعيد بمقر النادي يوم 21-7-2019، تعدى بالضرب على العامل بنادي العاملين بمحافظة بورسعيد بصفعه على وجهة حال المشادة الكلامية بينه وبين مديرة النادي.

أما المحال الثانية تعدت بالسب على مدير نادي العاملين بمحافظة بورسعيد بمقر النادي، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعنين تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليهما طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .

بداية الواقعة

وأشارت المحكمة، إلى أن الطاعنين قد أحيلا إلى المحكمة التأديية، وأصدرت حكما بمجازتهما، وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى الطاعنين، فقد أقاما طعنهما الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة ايدت حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاة.

اقرأ المزيد:

المحكمة الإدارية العليا تؤيد إنهاء خدمة موظف بالسكة الحديد

عاجل.. المحكمة الإدارية العليا الفرنسية تؤيد حظر الحجاب أثناء مباريات الكرة

بالأسماء.. ننشر تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا لعام 2021 -2022

رئيس المحكمة الدستورية العليا: العاصمة الإدارية «إعجاز» بمعنى الكلمة

حكم طعون مرتضى منصور.. رفض نهائي من المحكمة الإدارية العليا

"الوطنية للانتخابات" تقيم 36 طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا 

عليا الوفد: سنطعن على القائمة الوطنية أمام المحكمة الإدارية العليا

رئيس النيابة الإدارية يستقبل "مرعي" وقضاة المحكمة الدستورية العليا
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.