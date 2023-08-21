رئيس «اتصالات النواب»: تشغيل 6440 محطة محمول جديدة خلال عامين

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، إن مصر تشهد في هذه الفترة والسنوات الأخيرة تنمية كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها قادمة على المنظومة الرقمية، ووصلت بالفعل حاليا بنسبة كبيرة.

بدوي: البنية التحتية هدف الدولة

وأضاف «بدوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن البنية التحتية والأساسية هدف الدولة في نجاح الرقمنة أو منظومة التحول الرقمي، وهناك تعاون مثمر بين مجلس النواب والقطاع التنفيذي للمتابعة عن قرب.

وتابع: «إذا حسبنا من عام 2020 إلى 2022 نجد أنه تم تشغيل 6440 محطة محمول جديدة، وهذا يمثل 25% من إجمالي المحطات التي جرى إنشاؤها منذ عام 1998، وهذا يؤكد تبني واهتمام الدولة بمنظومة التحول الرقمي».

1.6 مليار دولار للترددات الجديدة

وواصل: «هذا بخلاف الترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول وهذه باستثمارات تقدر بـ1.6 مليار دولار، والتي أحدثت نقلة نوعية في جودة الخدمات، كما أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة سهلت توصيل كل الخدمات الرقمية للقرية».