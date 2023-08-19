كورال تنمية المواهب يتألق في «العالم علمين» بعزف موسيقي

أحيا كورال تنمية المواهب، التابع لدار الأوبرا، حفلاً غنائياً وموسيقياً ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، المقام فى مدينة العلمين حتى يوم 26 أغسطس الجارى

، افتتح الفريق فقرته الموسيقية بأداء موسيقى المسلسل الشهير رأفت الهجان، وأكملها بتقديم موسيقى وتترات عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة، من بينها أغنية «معانا ريال» للطفلة فيروز.

راجى المقدم: الغناء على مسرح الشارع بالعلمين حلم وتحقق للأطفال.. والفريق يضم أطفالاً من جميع محافظات الجمهورية

تحدّث الدكتور راجى المقدم، قائد كورال تنمية المواهب لـ«الوطن»: «كورال تنمية المواهب هو كورال تابع لدار الأوبرا المصرية، وتم تأسيسه بناء على طلب من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة، التى شاهدت الفرقة لأول مرة خلال احتفالية بورسعيد عاصمة الثقافة التى أقيمت منذ عامين، وهناك أُعجبت بالفكرة وطلبت منى تقديمها فى القاهرة، وبالفعل بدأنا فى العمل عليها فى القاهرة بدار الأوبرا المصرية».

أشار «المقدم» إلى أن فريق الكورال يضم أطفالاً من كافة محافظات الجمهورية، من أبرزها القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والغربية، مشدداً على أن الكورال حقق أحلام وطموحات الأطفال: «الكورال حلم لى وللأطفال، وحققنا عدداً وافراً من النجاحات، من بينها المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الحادية والثلاثين، والوقوف على مسرح معهد الموسيقى العربية، الإنجاز الأكبر من وجهة نظرى العزف على مسرح الشارع فى مدينة العلمين الجديدة، حين أبلغنا مدير تنمية المواهب بالأوبرا بالحفل رأيت أنها فرصة رائعة للمشاركة وإظهار مواهب هؤلاء الأطفال بشكل جديد ومختلف».