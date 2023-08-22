5 سلع أساسية انخفض سعرها خلال أسبوع.. «أرز وزيت ودواجن»

شهدت أسعار 5 سلع أساسية، تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حتى اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من الدولة، من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات، تطبيقا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، للتخفيف عن كاهل المواطن، إذ تؤثر هذه السلع بشكل كبير ويومي على حياة المواطن، لاستخدامها بشكل دوري.

ونرصد في هذا التقرير، السلع التي انخفضت أسعارها خلال الأسبوع الحالي، قبل وبعد التراجع، وفق ما أعلنته الجهات المعنية:

تراجع في أسعار الأرز

واصلت أسعار الأرز اليوم تراجعها في الأسواق المصرية، وتختلف قيمة التراجع حسب كل نوع، والمتجر الذي يفضل المواطن الشراء منه، بحسب تصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين لـ«الوطن»، مضيفا أنّ تلك الانخفاضات مستمرة في الأسواق منذ عدة أشهر حتى الآن، وازدادت بداية من شهر أغسطس الجاري، نظرا لبدء موسم حصاد الأرز، وتوجد توقعات قوية بتلك التراجعات التي تشهدها الأسواق الفترة الحالية، وتوقعات أخرى بمزيد من الانخفاض.

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ الفترة الحالية تشهد إقبالا كثيفا من جانب المواطنين على شراء الأرز، نظرا لانخفاض الأسعار الفترة الحالية، وباعتباره وجبه أساسية لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للعديد من المواطنين.

تراجع في أسعار الدواجن

كما تراجعت أسعار الدواجن الأحد 20 أغسطس، وسجلت تراجعا جديدا في الأسواق والمحال، وصل إلى جنيهين، وذلك بعد أن تراجعت السبت بنحو 10 جنيهات، ليصل إجمالي هبوط أسعار الدواجن خلال يومين إلى 12 جنيها، وفقاً لما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن».

تراجع في أسعار البن

واصلت العقود الآجلة لبن «أرابيكا» تراجعها في الولايات المتحدة الأمريكية، لتتراجع بمقدار 1.52 دولار للرطل الواحد، مقتربة من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، إذ يراقب المتداولون المراحل النهائية من الحصاد في البرازيل، أكبر منتج للبن، في وقت يظل فيه المنتجون حذرين ويصعب عليهم الانخراط في الصفقات الختامية.

تراجع في أسعار المانجو

شهدت أسعار المانجو في محافظة الإسماعيلية انخفاضا كبيرا في الأسعار، السبت، وصل إلى نحو 30% من الأسعار عن الأسواق، بالتزامن مع انطلاق مهرجان الإسماعيلية، الذي يستمر ليومين في المحافظة.

وافتتح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الجمعة الماضية، الملتقى التصديري للمانجو بنادي الجولف في الإسماعيلية، يرافقه عدد من السفراء وممثلي القنصليات، وعدد من شركات إنتاج المانجو وشركات التصدير.

تراجع في أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، مع تراجع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات حول توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

سلع تراجعت أسعارها

من ضمن السلع التي تراجعت أسعارها الزيت والدواجن ومنها ما يلي:

سجل سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 63.55 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

سجل سعر كيلو العدس المعبأ نحو 45.41 جنيه، بتراجع 44 قرشا.

سجل سعر لتر زيت الذرة كريستال نحو 73.88 جنيه، بتراجع 2.65 جنيه.

سجل سعر كيلو الدواجن الطازجة نحو 88.24 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

سجل سعر كيلو الفول السائب نحو 35.27 جنيه، بتراجع 2.36 جنيه.

سجل سعر كيلو الجبن الرومي نحو 188.04 جنيه، بتراجع 11.65 جنيه.