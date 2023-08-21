تراجع أسعار الذهب في تعاملات الظهيرة اليوم الاثنين.. بكم عيار 21؟

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 21-8-2023 في الصاغة، تراجعًا في تعاملات الظهيرة، بقيمة 5 جنيهات لعيار 21 الأكثر مبيعًا، بحسب بيانات شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، وبورصة الذهب.

وجاء سعر الذهب اليوم الاثنين 21-8-2023 في الصاغة في تعاملات الظهيرة، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بـ 2566 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بـ2245 جنيهًا بدلا من 2250 في التعاملات الصباحية، وذلك للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 18

وسعر الذهب عيار 18 بـ 1924 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1497 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بـ 1283 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

جاء سعر الجنيه الذهب بـ17960 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

وعن سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1889 دولارًا أمريكيًا.