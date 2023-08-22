دوي انفجارات في الأجزاء الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا

دوت انفجارات في الأجزاء التابعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا، الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء.

وكانت السلطات في موسكو، أعلنت في عام 2022، على إثر استفتاء، ضمها 4 مناطق لـزابوريجيا، لوجانسك، دونيتسك، خيرسون، إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

قصف أوكراني على دونيتسك 66 مرة خلال يوم

وقصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، 66 مرة باستخدام 124 نوعًا مختلفًا من الذخيرة بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية آنا ماليار، على قناة «رادا» التليفزيونية، إن وزارة الدفاع الأوكرانية تسجل باستمرار تسريبات للمعلومات، بما فيها من الجيش من قبل العسكريين أنفسهم.

بدورها، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى تلبية عدد من المعايير قبل أن تمنح الولايات المتحدة موافقتها على نقل طائرات «إف 16» المقاتلة إلى «كييف»، من بينها التدريب على اللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البلغاري تودور تاجاريف، إن «صوفيا» قد تبدأ في نقل مركبات مدرعة إلى أوكرانيا في أوائل أكتوبر المقبل بعد أن صادق البرلمان على الاتفاقية ذات الصلة.