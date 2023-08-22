اليوم آخر فرصة لحجز شقق «نزهة الأندلس» بالتجمع الثالث.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في حساب الإسكان الاقتصادي، أن اليوم الثلاثاء آخر موعد لحجز شقق مشروع نزهة الأندلس، لافتة إلى أن الطرح بدأ منذ 6 أغسطس الجاري.

شروط الحجز في شقق نزهة الأندلس بالتجمع الثالث

وأوضحت وزارة الإسكان، أن شروط الحجز والحصول على شقة بمشروع نزهة الأندلس يتمثل في التالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

- أن يكون للمتقدم أحقية التصرف في الشقة.

- كراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملا لأحكامه.

- ألا يكون للمتقدم هو أو أحد من أسرته سابق استفادة من مشروعات الإسكان.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة المخالفة يتم فسخ العقد دون تنبيه أو انذار.

- التقديم على الحجز يكون من خلال الدخول على موقع بنك الإسكان والتعمير.

- ثم التوجه إلى البنك لدفع مقدم 100 ألف جنيه للحجز، ودفع 1000 جنيه مصروفات إدارية.

أسعار شقق الإسكان في مشروع نزهة الأندلس

تراوح سعر الوحدات السكنية بمشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث من نحو مليون و500 ألف جنيه إلى مليون و800 ألف جنيه.

ويبدأ مقدم الحجز في شقق نزهة الأندلس من 100 ألف جنيه، إضافة إلى ألف جنيه مصروفات إدارية.

خطوات الحجز

- الدخول على الرابط من هنــــــــــــا.

- في حالة التقديم لشخص قاصر لا بد من التسجيل بشهادة الميلاد.

- تحويل مبلغ 100 ألف جنيه جدية حجز.

- دفع مبلغ 1000 جنيه رسوم إدارية لا ترد إذا رغب الشخص في سحب جدية الحجز.

- سویفت کود HDBKEGCAXXX، التحويل من حساب العميل في البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

- تُرسل رسالة بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 3 أيام (72 ساعة) من تحويل المبلغ للبنك.

وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنّه إذا لم تصل الرسالة التي تفيد بدفع مبلغ جدية الحجز، لا بد من التواصل مع مركز اتصالات البنك عبر البريد الإلكتروني (hdb-reservation@hdb-egy.com)، أو على رقم 19995.