الحالة المرورية.. سيولة في الكورنيش وكثافات متقطعة من كوبري أكتوبر إلى غمرة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين إنَّ هناك سيولة مرورية من المظلات وفي اتجاه وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية، مشيرةً إلى أن كوبري أكتوبر المتجه للعباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة ومستمرة حتى غمرة.

وأضافت: «المتجه إلى العباسية فإنه يشهد سيولة مرورية وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير ويتجه إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة».

كثافات متحركة في شارع عباس العقاد

وأشارت إلى ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم توجد كثافات مرورية، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية، ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.

غلق طريق الواحات

وأكّدت أنَّه جرى غلق لطريق الواحات وعمل بعض التحويلات المرورية وسيستمر هذا الأمر لمدة 6 شهور، وبالنسبة للقادم من أكتوبر، فإن هناك غلق للطريق الدائري والاتجاه إجباري لمحور حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو، وهناك سيولة مرورية للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي.