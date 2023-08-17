تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الخميس 17 أغسطس 2023.

وقالت لمياء حمدين، إنّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية، كما يشهد صلاح سالم وكوبري الجلاء سيولة مرورية.

وأشارت إلى أن كوبري المطار يشهد كثافات مرورية تختفي تدريجيا حتى الوصول إلى كوبري المطار، ما ينطبق على كوبري الحدائق للقادم من الزاوية متجها للفنجري وأعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

كثافات مرورية في شارع فيصل

وعن شارع فيصل أشارت إلى أنه يشهد كثافات مرورية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي يشهد بعض التباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين مستمرة حتى الطالبية.