تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة الكبرى اليوم.. سيولة في نفق الأزهر (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم 16 أغسطس 2023.

وقالت هالة الحملاوي، إنّ الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه للمؤسسة فيشهد سيولة مرورية.

الحالة المرورية في كوبري أكتوبر

وأضافت أنّ كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية يشهد سيولة مرورية حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فيشهد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك الأمر للمتجه إلى مدينة نصر ومحور النصر من ميدان التحرير.

وظهرت بعض الكثافات المتحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم توجد كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.

الحالة المرورية في كوبري الروضة

ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات النسبية، أما نفق الأزهر فيشهد انتظاما لحركة المرور وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم والقاهرة عبر الطريق الزراعي.