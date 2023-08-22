كليات متاحة للمرحلة الثالثة الشعبة الأدبية 2023.. اعرف الأماكن الشاغرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وحددت الوزارة بالتعاون مع مكتب التنسيق، الأماكن الشاغرة في الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة الشعبة الأدبية 2023 خلال الفترة الراهنة، وهو ما تعرضه «الوطن» في السطور التالية.

كليات التربية المتاحة

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

- تربية رياضية بنين العريش.

- تربية نوعية فنية بورسعيد.

- تربية موسيقية حلوان.

- تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

- تربية رياضية بنات العريش.

- تربية نوعية موسيقية مطروح.

- تربية نوعية فنية مطروح.

- تربية شعبة تربية فنية السويس.

- تربية رياضية بنين مطروح.

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

- تربية رياضية بنات السويس سيناء.

- المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

- تربية نوعية موسيقية سوهاج.

- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

- تربية نوعية موسيقية عين شمس بالقاهرة.

- تربية نوعية موسيقية دمياط.

- تربية نوعية فنية أسوان.

- تربية رياضية بنين السويس.

- تربية نوعية فنية دمياط.

- تربية رياضية بنات أسوان.

المعاهد المتاحة في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

- الفني التجاري بالعريش.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية.

- معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة التجارة الخارجية بدمياط.

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش.

- معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

- العالي حاسب وإدارة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

- العالي سياحه وفنادق رأس سدر.

- العالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي.

- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات.

- المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت.

- العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول.

- التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح.

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات.

- معهد اكتوبر العالي للاقتصاد.

- مطاعم فني سياحة مطرية.

- المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية.

- معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم.

- رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.

- الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم.

- طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم.

- المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة.

- المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة- الشرقية.

- العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ.

- العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول.

- معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال.

- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

- المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

- المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي إنجليزي.

- مطاعم فني سياحة قنا.

- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

- العالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية.

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندريه طالبات.

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة.

- المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة.

- تربية نوعية موسيقية المنوفية.

- العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإداريةز

- المعهد العالى لنظم التجاره الاإكترونية سوهاج (شعبة نظم).

- العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية ايجوث.

- العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.