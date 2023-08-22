نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي.. اعرف الكليات المتاحة

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023، ضمن المرحلة الثانية للتنسيق، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 حتى يوم الأحد الموافق 20/8/2023، وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبتين علمي «علوم ورياضة»، وأدبي.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، موضحة أن عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية بالكليات الجامعية بلغ إجمالى 209226 طالبا، كما بلغ عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية بالمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي 39034 طالبا.

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بالكليات كالتالي:

آثار دمياط 341.0

آثار القاهرة 340.0

آثار عين شمس 340.0

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5

تربية بور سعيد 338.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 366.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 361.0

سياسة واقتصاد السويس 358.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5

إعلام القاهرة 355.0

ألسن عين شمس 355.0

سياسة واقتصاد بني سويف 354.5

ألسن الفيوم 353.5

إعلام عين شمس 351.5

ألسن بني سويف 350.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350.0

ألسن المنيا 349.0

إعلام المنوفية 349.0

ألسن أسوان 348.0

ألسن سوهاج 347.5

ألسن الأقصر 346.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 345.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345.0

إعلام بني سويف 345.0

إعلام جنوب الوادي 343.0

ويمكن الإطلاع على باقي الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي، من خلال زيارة الموقع الإكتروني للتنسيق، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر هذا الرابط.