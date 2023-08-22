كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023.. بينها طب وصيدلة
كتب:
انتصار الغيطانى
11:13 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023
أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلبة الراغبين في دراسة الطب في أي من تخصصاته، كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023، لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، والتي تضم عددًا كبيرًا من المسارات والبرامج الدراسية التي تساعدهم على تحقيق أحلامهم.
كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023
بعد إعلان وزارة التعليم العالي كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023، زاد اهتمام طلاب علمي علوم، الراغبين فى دراسة أي من التخصصات الطبية، فى البحث لمعرفة الكلية التي التحقوا بها وهي كالتالي:
صيدلة أسيوط 369.5
علاج طبيعي بني سويف 369.5
صيدلة المنيا 369
صيدلة الزقازيق 369
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5
صيدلة طنطا 368.5
صيدلة دمنهور 368.5
صيدلة بور سعيد 368
صيدلة الإسكندرية 368
صيدلة المنوفية 368
صيدلة بني سويف 368
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368
صيدلة عين شمس 367.5
صيدلة الفيوم 367.5
صيدلة حلوان 367
صيدلة مدينة السادات 367
صيدلة ج الوادي الجديد 367
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5
طب أسنان المنوفية 373.5
طب أسنان السويس 373
طب أسنان بني سويف 373
طب أسنان الفيوم 373
طب المنيا 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب حلوان 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 375.5
طب أسنان المنصورة 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب سوهاج 387.5
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب بور سعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
صيدلة سوهاج 372.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 372
علاج طبيعي بورسعيد 371.5
علاج طبيعي بنها 371
علاج طبيعي جنوب الوادي 371
صيدلة جنوب الوادي 370.5
علاج طبيعي قناة السويس 370.5
علاج طبيعي السويس 370
صيدلة المنصورة 370
علاج طبيعي القاهرة 370
طب بيطري أسيوط 358
طب بيطري المنوفية 358
طب بيطري الإسكندرية 358
طب بيطري القاهرة 356.5
طب بيطري بنها 356.5
طب بيطري مدينة السادات 354.5
طب بيطري أسوان 354.5
طب بيطري بني سويف 353.5
طب بيطري العريش 353.5
طب بيطري مطروح 353
طب بيطري الوادي الجديد 352.5