كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023.. بينها طب وصيدلة

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلبة الراغبين في دراسة الطب في أي من تخصصاته، كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023، لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، والتي تضم عددًا كبيرًا من المسارات والبرامج الدراسية التي تساعدهم على تحقيق أحلامهم.

كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023

بعد إعلان وزارة التعليم العالي كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023، زاد اهتمام طلاب علمي علوم، الراغبين فى دراسة أي من التخصصات الطبية، فى البحث لمعرفة الكلية التي التحقوا بها وهي كالتالي:

صيدلة أسيوط 369.5

علاج طبيعي بني سويف 369.5

صيدلة المنيا 369

صيدلة الزقازيق 369

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5

صيدلة طنطا 368.5

صيدلة دمنهور 368.5

صيدلة القاهرة 368.5

صيدلة بور سعيد 368

صيدلة الإسكندرية 368

صيدلة المنوفية 368

صيدلة بني سويف 368

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة الفيوم 367.5

صيدلة حلوان 367

صيدلة مدينة السادات 367

صيدلة ج الوادي الجديد 367

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373

طب المنيا 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب حلوان 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب سوهاج 387.5

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

صيدلة سوهاج 372.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 372

علاج طبيعي بورسعيد 371.5

علاج طبيعي بنها 371

علاج طبيعي جنوب الوادي 371

صيدلة جنوب الوادي 370.5

علاج طبيعي قناة السويس 370.5

علاج طبيعي السويس 370

صيدلة المنصورة 370

علاج طبيعي القاهرة 370

طب بيطري أسيوط 358

طب بيطري المنوفية 358

طب بيطري الإسكندرية 358

طب بيطري القاهرة 356.5

طب بيطري بنها 356.5

طب بيطري مدينة السادات 354.5

طب بيطري أسوان 354.5

طب بيطري بني سويف 353.5

طب بيطري العريش 353.5

طب بيطري مطروح 353

طب بيطري الوادي الجديد 352.5