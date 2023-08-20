مصروفات جامعة الجلالة 2024.. الطب بـ120 ألف جنيه

أكّد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أنَّ أعمال تسجيل رغبات المراحل المختلفة والتقدم للكليات يسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات، موضحاً أنَّ هناك عدد من الكليات اكتملت أعداد الطلاب المسجلين بها والمقررة من المجلس الأعلى للجامعات، لافتًا إلى أنَّ مصروفات جامعة الجلالة 2024 -2023، لم يتمّ زيادتها عن المعلن قبل انطلاق أعمال مراحل التنسيق لطلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

مصروفات جامعة الجلالة 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصروفات جامعة الجلالة 2024 -2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات وفقاً لتقرير صادر عن الجامعة:

- الطب 120 ألف جنيه.

- الصيدلية 85 ألف جنيه.

- طب الأسنان 107 آلاف جنيه.

- العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

- الهندسة 69 ألف جنيه.

- علوم الحاسبات 69 ألف جنيه.

- العلوم الأساسية 48 ألف جنيه.

- هندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

- الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

- علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

- العوم الإدارية 46 ألف جنيه.

- العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

- الفنون والتصميم 49 ألف جنيه.