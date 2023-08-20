نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عددا من الإسعافات الأولية التي يجب العمل بها عند التعرض للجروح المختلفة، وذلك في إطار النصائح التي تحرص الجمعية على نشرها بشكل مستمر، لتقديم الخدمات الطبية لجميع رواد السوشيال ميديا.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الإسعافات الأولية في حالات الجروح المختلفة، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر «فيس بوك».

«الهلال الأحمر» توضح الإسعافات الأولية في حالات الجروح المختلفة

*الجروح النزعية:

جرح يحدث فيه انفصال جزء من جسم الإنسان المصاب.

- استدعاء الإسعاف.

- إيقاف النزيف للمصاب.

- تغطية الجسم المنزوع بشاش.

- ملاحظة المصاب حتى وصول الإسعاف.

*الجروح الوغزية:

جروح ناتجة عن وغز الجسم بأجسام مدببة مثل السكين، المسامير، الشظايا.

- إستدعاء الإسعاف.

- لا تقم بنزع الجزء المغروز داخل الجسم.

- ضع ضمادة حول الجزء المصاب.

- لف الجزء المصاب برباط ضاغط أو شاش.

*الجروح المغلقة:

- ضع كمادات باردة بطريقة غير مباشرة على منطقة الإصابة مدة لا تزيد عن 20 دقيقة.

- انتظر 20 دقيقة قبل وضعها مرة أخرى.

*الجروح المفتوحة الصغيرة:

- نظف الجزء المصاب بواسطة تيار مياه فاتر نظيف جاري.

- طهر الجرح جيدا بالماء والصابون.

- يمكن استخدام البيتادين.

- غط الجزء المصاب بشاش.

- الحصول على مساعدة طبية حال التعرص لتلوث الجزء المصاب.

*الجروح المفتوحة الكبرى:

- استدعاء الإسعاف.

- ارتداء أدوات الحماية الشخصية.

- عدم لمس دم المصاب.

- الضغط باليد على مكان الجرح.