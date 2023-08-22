«العليا للحج والعمرة»: انطلاق الموسم الجديد مبكرا يساعد في تخفض الأسعار

قال ناصر ترك، عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة، إنه تم وضع ضوابط جديدة لموسم العمرة للعام الهجري 1445، مضيفا أنه لأول مرة منذ ٧ سنوات يبدأ الموسم الخاص بالعمرة مبكرا، وكان كل عام يبدأ الموسم بعد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا العام بدأ الموسم في شهر صفر، وهو مؤشر جيد جدا.

«العليا للحج والعمرة»: لا يوجد سقف لأعداد المعتمرين

شرح عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة، خلال مداخلة تليفونية لنشرة «الأخبار» عبر القناة الأولى، أنه لا يوجد سقف لأعداد المعتمرين، وهو ما يخلق منافسة بين الشركات لصالح المعتمر، مما يساعد على خفض الأسعار الخاصة بالعمرة، وتستطيع شركات الطيران التخطيط لرحلاتها وتضع أسعار على مدار الموسم، ونفس الشئ بالنسبة للفنادق السعودية، مما يوفر أفضل الأسعار لشركات السياحة المصرية.

أفضل الأسواق بالنسبة السعودية

وشدد عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة على أن أفضل الأسواق بالنسبة لـ السعودية هو السوق المصري، وبدء الموسم الخاص بالعمرة مبكرا يجعل السوق المصري يعود بقوته، وهو ما يبشر بأسعار أفضل من الموسم المنقضي، موضحا أن أول الرحلات الخاصة بالعمرة ستكون الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وكشف عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة أن أداء رحلة العمرة للمصريين لابد أن يكون عن طريق البوابة المصرية المنظمة للبرامج، لحفظ حق المعتمر ولحمايته، وهو شئ تنظيمي ولا يوجد غرض منه سوى حماية المعتمرين.