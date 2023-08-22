أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في مصر.. تبدأ من 1690 جنيها

تسجل أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في مصر ثباتا، حيث لم يطرأ أي تغيير على الأسعار منذ بداية شهر أغسطس الجاري في كافة الأسواق المصرية، إذ من 1690 جنيها، وتختلف الأسعار حسب النوع والمنطقة، وفقًا لتصريحات شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي:

سعر الأسمنت للمستهلك اليوم

- أسمنت المعلم 1780 جنيها.

- سعر أسمنت السهم 1800 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت الفهد 1760 جنيهًا.

- يبلغ سعر أسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 1860 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

- سعر أسمنت وادي النيل 1690 جنيها.

- أسمنت جنوب الوادي 1760 جنيهًا.

- وعن سعر أسمنت المخصوص 1820 جنيهًا.

- يبلغ سعر أسمنت السويس 1820 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء، سجل 1910 جنيهًا.

- أسمنت العسكري يبلغ 1800 جنيهًا.

- أسمنت النصر 1820 جنيهات.

- وبالنسبة لسعر أسمنت سيناء 42.5 يسجل 1800 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت حلوان إلى 1850 جنيهًا.