أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق معهد فني صحي 2023 في جميع المحافظات، ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 250 للشعب العلمية في هذه المرحلة.

وتنشر «الوطن» تفاصيل الحدود الدنيا في تنسيق معهد فني صحي 2023 في جميع المحافظات، إذ يأتي الحد الأدنى للقبول في معهد فني صحي رياضة سوهاج وهو 289.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2023 في جميع المحافظات

فنى صحي جنوب الوادي 344

معهد فني صحي إسماعيلية 341.6

معهد فني صحي بور سعيد 333.6

معهد فني صحي أسيوط 333.5

معهد فني صحي المنصورة 333

معهد فني صحي الزقازيق 333

معهد فني صحي طنطا 331.5

معهد فني صحي سوهاج 331

معهد فني صحي بنها 329.5

معهد فني صحي الإسكندريه 327.5

معهد فني صحي إمبابة 326.5

معهد فني صحي الوادي الجديد 326

معهد فني صحي أسوان 325.5

معهد فني صحي رياضة المنصورة 322

معهد فني صحي بنى سويف 325.5

معهد فني صحي رياضة طنطا 321

معهد فني صحي رياضة بنها 317.5

معهد فني صحي رياضة بور سعيد 305.5

معهد فني صحي رياضة الاسكندرية 305

معهد فني صحي رياضة الزقازيق 317

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 305

معهد فني صحي رياضة إسماعيلية 304.5

معهد فني صحي رياضة بني سويف 298

معهد فني صحي رياضة أسوان 295

معهد فني صحي رياضة أسيوط 291.5

معهد فني صحي رياضة الوادي الجديد 290.5

معهد فني صحي رياضة سوهاج 289.5

وأوضحت الوزارة تفاصيل تنسيق معهد فني صحي 2023 في جميع المحافظات، ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبيتين عبر هذا الرابط.