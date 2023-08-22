كل ما تريد معرفته عن معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 – 2023، ما أدى إلى زيادة بحث الطلاب وأولياء أمورهم على معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة.

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة

وأفاد موقع معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بأنه يمنح درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلوماتية، موضحا أنه يقع في الحي الثاني التجمع الأول بالقاهرة الجديدة بمركز خدمة البنفسج.

أقسام معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة

- أقسام الهندسة.

- قسم إدارة ونظم المعلومات «إنجليزي».

- قسم علوم الحاسب.

- قسم إدارة ونظم المعلومات «عربي».

مصروفات معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة

الشهادات التي يجرى قبولها بمعهد القاهرة العالي للهندسة

ولفت موقع معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة، إلى الشهادات التي يجرىقبولها بالمعهد، وهي:

- الحاصلين على الشهادة الثانوية.

- نظام المدارس الصناعية 3 سنوات بمجموع لا يقل عن 75%.

- نظام المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات بشرط ألا يقل مجموعه عن 70%.