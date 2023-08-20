أمين الأعلى للجامعات الأهلية: أغلب كليات الهندسة ملحق بها ورش لتدريب الطلاب

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنَّ أغلب كليات الهندسة ملحق بها مجموعة كبيرة للغاية من الورش، لتدريب طلاب الكليات عمليا، بل وتتطور بعض هذه الورش إلى حد وصولها لـ«مصانع صغيرة».

تطوير الورش الملحقة بكليات الهندسة لمصانع صغيرة

وأضاف «الغر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل على شاشة «قناة الحياة»، أنه في حال تطور الورش الملحقة بـ كليات الهندسة إلى مصانع صغيرة، يتم الاستفادة بها في إنتاج بضائع يتدرب عليها الطلاب لتأهيله لسوق العمل عقب تخرجه.

نحرص على معايشة الطلاب للتجارب العملية

وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن معايشة الطلاب للتجارب قبل انخراطهم في سوق العمل تحرص عليه الجامعات في الوقت الحالي، والأمر ذاته متوفر بكليات الإعلام من إلحاق استوديوهات داخل الكلية للتدريب على الأداء بدون الاضطرار للجوء إلى استوديوهات خارجية.