تنسيق معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة .. اعرف موعد إعلان المصروفات

حددت وزارة التعليم العالي الأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة من التنسيق لـ طلاب الثانوية العامة 2023، موضحة أن معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات، سيكون من بين المعاهد المتاحة للشعب العلمية في المرحلة الثالثة 2023.

تنسيق معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بالمصروفات

بخلاف وجود أماكن شاغرة في تنسيق معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بالمصروفات، يتاح أيضا لطلاب الشعبة العلمية في هذه المرحلة وبحد أدنى 50% العديد من الكليات والمعاهد وفق ما أعلنه موقع التنسيق الإلكتروني، ومن بينها:

أبرز الأماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة علمي

- تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

- تربية رياضية بنين العريش.

- تربية رياضية بنات العريش.

- تربية نوعية فنية مطروح.

- تربية شعبة تربية فنية السويس.

- تربية رياضية بنات بني سويف.

- تربية نوعية فنية سوهاج.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية نوعية موسيقية طنطا.

- آداب انتساب موجه أسيوط.

- آداب انتساب موجه سوهاج.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية.

- آداب انتساب موجه جنوب الوادي.

- آداب انتساب موجه المنيا.

- تربية رياضية بنات بنها.

- تربية رياضية بنين سوهاج.

- آداب انتساب موجه دمنهور.

- آداب انتساب موجه الزقازيق.

- آداب انتساب موجه المنصورة.

- آداب انتساب موجه بني سويف.

- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

- آداب انتساب موجه طنطا.

- المعهد العالي ترميم الآثار بأبي قير.

- آداب المنيا.

- آداب انتساب موجه العريش.

تنسيق معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بالمصروفات

من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تنسيق معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بالمصروفات، ونظام الدراسة بالمعهد والرسوم عقب إعلان نتيجة المرحلة الثالثة في سبتمبر المقبل.