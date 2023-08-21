رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: عجز الأطباء من أهم التحديات التي نواجهها

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه جرى استعراض موقف الخدمات الصحية في مصر بالحوار الوطني، كما جرى استعراض أهم المشكلات التي يواجهها هذا القطاع، وتم التطرق لبعض الحلول والمقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة.

عجز الأطباء من أهم التحديات

وأضاف «مهران»، في لقاء على شاشة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أنه لا يخفى على أحد أن أهم التحديات التي نواجهها هو عجز الأطباء، حيث نواجه مشكلة كبيرة في عجز الأطباء، وهناك عدد كبير من الأطباء أصبح عازفا عن استلام التكليف.

أسباب عجز الأطباء

وأشار إلى أن عجز الأطباء أزمة مزمنة منذ سنوات، لكن أصبحت واضحة في السنوات الأخيرة، وأسبابها كثيرة منها مادية، حيث المقابل المادي الذي يتلقاه الطبيب قليلاً للغاية في ظل غلاء الأسعار، خاصة أن الطبيب يجد فرصة سواء في دول الخليج أو أوروبا بمقابل مادي أكبر.

وأوضح أن الأطباء يواجهون الكثير من المشكلات سواء قانونية أو اجتماعية أو أدبية تجعل عدداً كبيراً يعزفون عن استلام التكليف ويفضلون الاستقالة والهجرة للخارج.