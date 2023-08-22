الحدود الدنيا للقبول بكليات الهندسة في المرحلة الثانية للتنسيق

يترقب الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، موعد فتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، متضمنة الحدود الدنيا للقبول بكليات الهندسة.

ونعرض في السطور التالية، الحدود الدنيا لكليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية، والتي يتم قبول طلاب الشعبة العلمية فيها بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

الحدود الدنيا لكليات الهندسة

- هندسة القاهرة 368.5 درجة.

- هندسة بترول وتعدين السويس 386 درجة.

- هندسة الزقازيق 364.5 درجة.

- هندسة المنصورة 364.5 درجة.

- هندسة عين شمس 363.5 درجة.

- حاسبات ومعلومات أسيوط 363 درجة.

- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5 درجة.

- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5 درجة.

- هندسة دمياط 361.5 درجة.

- هندسة بورسعيد 359 درجة.

- هندسة طنطا 358 درجة.

- هندسة بنها بشبرا 357.5 درجة.

- هندسة الإسكندرية 357 درجة.

- هندسة حلوان 356.5 درجة.

- هندسة كفر الشيخ 356.5 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمنهور 356 درجة.

- هندسة السويس 355 درجة.

- هندسة المنوفية بشبين الكوم 355 درجة.

- هندسة حلوان بالمطرية 354 درجة.

- هندسة الفيوم 352.5 درجة.

- هندسة جنوب الوادي 351.5 درجة.

- هندسة بني سويف 351 درجة.

- هندسة أسوان 350 درجة.

- هندسة المنيا 350 درجة.

- هندسة سوهاج 349.5 درجة.

- هندسة أسيوط 349 درجة.

- هندسة الطاقة أسوان 348.5 درجة.