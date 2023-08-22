كسر ماسورة مياه شرب أسفل نفق شبرا.. والمحافظة: جار الإصلاح (صور)

أكد اللواء ابراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه جار العمل على إصلاح كسر ماسورة مياه 1000 مللي أسفل نفق شبرا، لافتا إلى أنه تم الدفع بمعدات وسيارات لسحب المياه المتراكمة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأوضح أنه يتم العمل على تسيير حركة المرور بالتنسيق مع الجهات المختصة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ القاهرة موقع كسر مياه الشرب بحضور عدد من المختصين لمتابعة أعمال الاصلاح.

شركة مياه الشرب

ومن جانبها، تواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة العمل على إصلاح الكسر، وإعادة الشئ إلى أصله بشكل سريع من أجل إعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة من كسر المياه، وإزالة أثار تراكمات المياه .