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«الصحة»: 2.2 مليون مولود سنويا في مصر.. والزيادة السكانية قضية مهمة

كتب:

مريم الخطري
02:07 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن القضية السكانية قضية مهمة لمصر، وهناك توجيهات سياسية بالاهتمام بالقضية السكانية، وتحسين خصائص الأسرة المصرية.

ولادة 2.2 مليون طفل سنويا

وأضاف في كلمته على هامش إطلاق المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» أن تعداد السكان لدينا بلغ 105ملايين مواطن بمعدل 2.2 مليون طفل سنويا. 

وتابع: «الأب هو الشخص الذي يتكبد العناء من أجل الأسرة وتنميتها وله منا كل الترحاب والتقدير». 

 

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.