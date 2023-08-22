«الصحة»: 2.2 مليون مولود سنويا في مصر.. والزيادة السكانية قضية مهمة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن القضية السكانية قضية مهمة لمصر، وهناك توجيهات سياسية بالاهتمام بالقضية السكانية، وتحسين خصائص الأسرة المصرية.

ولادة 2.2 مليون طفل سنويا

وأضاف في كلمته على هامش إطلاق المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» أن تعداد السكان لدينا بلغ 105ملايين مواطن بمعدل 2.2 مليون طفل سنويا.

وتابع: «الأب هو الشخص الذي يتكبد العناء من أجل الأسرة وتنميتها وله منا كل الترحاب والتقدير».