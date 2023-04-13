استقرار أسعار الدواجن اليوم 13-4-2023 بالأسواق والمحلات.. وتراجع العلف

استقرت أسعار الدواجن اليوم 13-4-2023 في الأسواق والمحلات على أسعارها أمس وأول أمس، وسجل سعر الفراخ البيضاء اليوم في المتوسط 73 جنيها للكيلو، في حين يختلف السعر من محافظة إلى أخرى، تبعا لمصروفات النقل والخدمة وهامش ربح تجار التجزئة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 13-14-2023 بين 68 و73 جنيها للكيلو في المتوسط، في حين جاءت أسعار الدواجن الساسو بين 100 و105 جنيهات للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم عن مستويات الـ16 جنيها أمس، وجاء أعلى سعر عند مستوى 13 جنيها كما في شركة العناني، و10 جنيهات في شركة الوادي ومثلها في شركة الوطنية وشركة مكة المكرمة، في حين جاءت أسعار الكتاكيت في شركة بلادي للأعلاف والدواجن عند 12 جنيها، وفي شركة القاهرة للدواجن بـ8.50 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض اليوم الخميس استقرارا سعريا، وبلغ سعر البيض الأبيض 102 جنيه في المتوسط، والبيض الأحمر 102 جنيه، في حين جاء سعر البيض البلدي بـ105 جنيهات.

أسعار البط اليوم

جاءت أسعار البط اليوم الخميس دونما تغيير عن مستوياتها أمس، وسجل سعر البط المسكوفي 32 جنيها عمر يوم واحد، والبط الفرنساوي 10.5 جنيه، والبلدي 5 جنيهات عمر يوم واحد.

أسعار الأعلاف اليوم

حافظت أسعار الأعلاف اليوم الخميس على استقرارها وحل سعر العلف البادي 23% في شركة القاهرة للدواجن بـ21690 جنيها، والنامي 21% بسعر 21575 جنيه، في حين جاء العلف الناهي 19% بسعر 21440 جنيها، في حين جاء سعر العلف البادي في شركة الحمد للأعلاف بـ22500 جنيه، والنامي بـ22450 جنيها، والناهي بـ22350 جنيها.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

في بورصة خامات الأعلاف اليوم الخميس، سجل سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي 19 ألف جنيه متراجعة 200 جنيه عن أسعار أمس الأربعاء، وجاء سعر الذرة الصفراء الأوكراني 18 ألف جنيه، والصويا 46% بـ41 ألف جنيه، والصويا 44% بسعر 40 ألف جنيه.