«الثقافة» تبحث التوسع في مشروع «سينما الشعب» بالأقاليم

تبحث وزارة الثقافة المصرية التوسع في مشروع «سينما الشعب» الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال المواقع التابعة لها في القاهرة والمحافظات، والذي يقدم أحدث الأفلام السينمائية بأسعار مخفضة للجمهور، في إطار العمل على تحقيق العدالة الثقافية ونشر ثقافة التنوير بين مختلف فئات الجمهور.

وأضاف مصدر مسؤول في وزارة الثقافة، لـ«الوطن»، أنّ وزارة الثقافة من خلال القائمين على تنفيذ مشروع سينما الشعب إمكانية زيادة المواقع المشاركة في المشروع في الأقاليم الثقافية، ومن المتوقع أن تكون البداية بتنفيذ سينما الشعب في قصر ثقافة شبين القناطر بالقليوبية.

تنفيذ سينما الشعب في 19 موقعا بقصور الثقافة

ويجرى حاليًا تنفيذ مشروع سينما الشعب في 19 موقعا تابعا لهيئة قصور الثقافة تشمل قصر ثقافة الزقازيق، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الاقصر، قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الأنفوشي، والمركز الثقافي في طنطا.

وسينما السادات وقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة دمنهور، ومسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة شبين الكوم، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة الإسماعيلية.