«الأوقاف»: تركيب 1700 جهاز أذان موحد بالمساجد قبل نهاية 2023

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، إضافة 1700 جهاز أذان موحد قبل نهاية العام الجاري، وذلك بواقع 100 جهاز أسبوعيًّا، في إطار الدور الدعوي الذى تقوم به وزارة الأوقاف وجهودها لتفعيل مشروع «الأذان الموحد».

جهود وزارة الأوقاف لاختيار أفضل الأصوات لرفع الأذان

وتأتي تلك الخطوة التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف اليوم، في سبيل إظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق من خلال اختيار أفضل الأصوات لرفع نداء الحق.

موعد بدء تركيب أجهزة الأذان الموحد

ولفتت الوزارة إلى أنّ تلك الخطوة من شانها أيضاً عناية الأوقاف ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى ، مشيرة إلى أنّ الأجهزة البالغ عددها 1700 جهاز أذان موحد سيتم الانتهاء من تركيبها قبل نهاية العام الجاري، بواقع تركيب 100 جهاز أسبوعيًّا، بدءًا من الأحد المقبل.