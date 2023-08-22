مدير «تعليم الجيزة» يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية، امتحانات الثانوية العامة «الدور الثاني» للعام الدراسي 2022/2023، بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

2023 طالبا وطالبة إجمالي المتقدمين في مادة الاقتصاد والإحصاء

ولفتت المديرية، في تقرير صادر عنها، أن إجمالي المتقدمين في مادة الاقتصاد والإحصاء 2023 طالبا وطالبة بنسبة حضور %95 بواقع عدد اللجان 22 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

التدخل الفوري لحل أي مشاكل قد تحدث

وتابع أشرف سلومة، غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفوري لحل أى مشاكل قد تحدث، مشددًا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.