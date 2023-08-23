76 كلية أدبي في المرحلة الثالثة حتى لو مجموعك أقل من 58.05%

أعلنت وزارة التعليم العالي الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع أقل من 238 درجة أي أقل بنسبة 58.05%، على مستوى أنحاء الجمهورية.

وحسب موقع التنسيق الإلكتروني تتواجد الكليات المتاحة أدبي في العديد من الجامعات مع ملاحظة أن بعض هذه الكليات مثل التربية الرياضية تشتراط اجتياز الطالب لاختبار القدرات للقبول بها

كليات أدبي في المرحلة الثالثة 2023