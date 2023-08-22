كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 لتنسيق الجامعات.. «تربية رياضية» في انتظارك

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وحددت بالتعاون مع مكتب التنسيق الأماكن الشاغرة لكليات المرحلة الثالثة للشعبتين العلمي والأدبي، والتي جاءت كالتالي:

الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجاري بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجاري بالزقازيق

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويفم

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجاري بالعريش

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين العريش

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

العالي حاسب وإدارة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية رياضية بنات السويس