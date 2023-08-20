ميناء دمياط يستقبل سفينة محملة بأكثر من 31 ألف طن قمح روسي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة «ARGO I» والتي ترفع علم بنما.

ويبلغ طول السفينة «ARGO I» مسافة تقدر 180 مترا وعرضها 28 مترا، قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 31700 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31759 طنا، تشمل 10400 طن يوريا، و6296 طن رمل، و3250 طن مولاس، و4753 طن أسمنت معبأ، و7060 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44729 طنا، تشمل 14470 طن خردة، و940 طن خشب زان، و1414 طن أبلاكاش، و6000 طن ذرة، و533 طن أسمنت، و21372 طن قمح.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 966 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3295 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131060 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 138065 طنًا، وغادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3773 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5415 شاحنة.