كليات التربية النوعية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية

أعلنت وزارة التعليم العالي أسماء كليات التربية النوعية والموسيقية المتاحة أمام طلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، إذ يمكن للطلاب الالتحاق بها خلال تنسيق المرحلة الثالثة، والتي جاءت كالتالي:

أماكن شاغرة في كليات التربية النوعية

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية المنصورة بمنيا النصر

تربية نوعية فنية بورسعيد

تربية موسيقية حلوان

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

كليات تربية موسيقية

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر