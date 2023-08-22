أماكن شاغرة في 37 كلية متاحة للطلاب بتنسيق المرحلة الثالثة علمى

حددت وزارة التعليم العالى الأماكن الشاغرة فى كليات الحقوق والآداب المتاحة فى تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، لتمكين الطلاب من التقديم لتلك الكليات خلال أعمال تنسيق المرحلة الثالثة، عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

ولفتت الوزارة إلى أن كليات الآداب والحقوق المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة علمى تتمثل في التالي:

كليات حقوق متاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة

- حقوق انتساب موجه طنطا.

- حقوق انتساب موجه أسيوط.

- حقوق انتساب موجه القاهرة.

- حقوق انتساب موجه عين شمس.

- حقوق انتساب موجه المنصورة.

- حقوق انتساب موجه بني سويف.

- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.

- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

كليات آداب فى تنسيق المرحلة الثالثة

- آداب انتساب موجه سوهاج.

- آداب انتساب موجه دمنهور.

- آداب انتساب موجه الوادي الجديد.

- آداب انتساب موجه الزقازيق.

- آداب انتساب موجه العريش.

- آداب انتساب موجه جنوب الوادي.

- آداب انتساب موجه المنيا.

- آداب انتساب موجه المنصورة.

- آداب انتساب موجه بني سويف.

- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

- آداب انتساب موجه طنطا.

- آداب المنيا.

- آداب انتساب موجه بور سعيد.

- آداب أسيوطآداب انتساب موجه أسيوط.

- آداب انتساب موجه أسوان.

- حقوق انتساب موجه مدينة السادات.

- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي.

- آداب جنوب الوادي.

- آداب الوادي الجديد.

- آداب انتساب موجه الفيوم.

- آداب سوهاج.

- حقوق انتساب موجه حلوان.

- حقوق انتساب موجه بنها.

- آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.

- آداب انتساب موجه بنات عين شمس بالقاهرة.

- آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس.

- آداب انتساب موجه كفر الشيخ.

- حقوق انتساب موجه أسوان.

- سياحة وفنادق المنيا.